Экономика

14:51 28.04.2021

Кабмин назначил Семена Кривоноса главой Госинспекции архитектуры и градостроительства

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Кабмин назначил Семена Кривоноса главой Госинспекции архитектуры и градостроительства

Кабинет министров Украина на заседании в среду назначил Семена Кривоноса на должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Проектами протокольных решений об определении победителей конкурса на должность государственной службы категории "А": на должность главы Государственной инспекции архитектуры и градостроительства определен Кривонос Семен Юрьевич", – написал Мокан в своем Telegram-канале.

Согласно данным декларации, Кривонос в 2019-2020 гг. занимал должность исполняющего обязанности директора госпредприятия "Племенной завод "Плосковский", в 2015-2016 гг. – первого заместителя начальника одесской таможни ГФС Украины.

Теги: #недвижимость #строительство #кадры #кабмин
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