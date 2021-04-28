Экономика

14:32 28.04.2021

"Энергоатом" в I кв.-2021г получил чистую прибыль 1 млрд грн

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"Энергоатом" в I кв.-2021г получил чистую прибыль 1 млрд грн

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в январе-марте 2021 года получило чистую прибыль 1 млрд 11,459 млн грн против 1 млрд 572,839 млн грн чистого убытка за аналогичный период прошлого года.

Согласно обнародованной в среду на сайте компании отчетности, ее чистый доход за первый квартал текущего года снизился на 15,3% (на 2 млрд 322,641 млн грн) – до 12 млрд 813,57 млн грн, валовая прибыль – в 2,6 раза (на 3 млрд 220,441 млн грн), до 1 млрд 988,839 млн грн.

В пресс-службе "Энергоатома" отметили, что при условии стабильного курса гривни стоит ожидать увеличения валовой и чистой прибыли во втором квартале текущего года.

Ранее глава НАЭК Петр Котин отмечал, что основными факторами улучшения показателей деятельности в первом квартале-2021 являются стабилизация поступления средств от проданной электроэнергии и частичное погашение долгов ГП "Гарантированный покупатель" за ранее отпущенную электроэнергию за счет кредитных средств НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2020 году получил чистый убыток 4 млрд 845,208 млн грн против чистой прибыли 3 млрд 773,641 млн грн за 2019-й. Чистый доход НАЭК в 2020 году снизился на 6,5% – до 45 млрд 648,563 млн грн, валовая прибыль – на 40,9%, до 6 млрд 837,155 млн грн.

В компании поясняли убыток курсовой разницей при обслуживании валютных кредитов, расходами от выполнения специальных обязательств по поставке электроэнергии населению, балансовыми ограничениями и большой дебиторской задолженностью перед компанией.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #энергоатом #прибыль
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