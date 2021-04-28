"Нова Пошта Глобал" запустила доставку из немецких онлайн-магазинов

"Нова Пошта Глобал", входящая в группу компаний "Нова Пошта" запустила доставку из магазинов Германии через платформу NP Shopping, сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в среду.

"Германия - очень популярное направление онлайн-шоппинга, ведь у многих украинцев немецкие техника и одежда ассоциируются в первую очередь с качеством. Мы только добавили в NP Shopping эту страну и уже у нас есть первые клиенты, сделавшие заказ в самых популярных немецких магазинах eBay, Amazon, Zalando, Zara, G-star, Otto, Mediamarkt. При этом пользователи не ограничены в выборе, они могут заказывать и в других интернет-магазинах Германии, где нет прямой доставки в Украину. Компания будет обновлять каталог, добавляя самые популярные интернет-магазины", - цитирует пресс-служба заместителя директора по вопросам разработки продуктов и маркетинга "Новой Пошты Глобал" Ольгу Володину.

Отмечается, что сроки доставки заказов из Германии от восьми рабочих дней. Стоимость доставки €2,9 за каждые 0,5 кг фактического веса отправления.

"Нова Пошта Глобал" также предлагает доставку из интернет-магазинов Китая, США, Польши и Великобритании.