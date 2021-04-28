Экономика

11:12 28.04.2021

НБУ прогнозирует снижение прибыли в 2021г до 27,3 млрд грн

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НБУ прогнозирует снижение прибыли в 2021г до 27,3 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует снижение суммы прибыли к распределению за 2021 год до 27,3 млрд грн с 40,73 млрд грн за 2020 год, сообщается в публикации НБУ в "Голосе Украины" в среду.

"Прогнозные ожидания Национального банка … в отношении суммы части прибыли к распределению за 2021 год, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет в 2022 году, составляют 13,6 млрд грн", – отмечается в информации.

Нацбанк уточняет, что окончательный объем отчислений в госбюджет-2022 будет зависеть от фактических макроэкономических показателей в 2021 году и определяться после утверждения внешним аудитором и советом НБУ.

Как сообщалось, по итогам 2020 года Нацбанк уже перечислил в госбюджет 24,43 млрд грн при заложенном в бюджет показателе 33 млрд грн.

Согласно публикации, в первой квартале 2021 года нераспределенный убыток НБУ составил 8,61 млрд грн. Его активы сократились с 1,33 трлн грн до 1,27 трлн грн, обязательства – с 1,15 трлн грн до 1,1 трлн грн, а собственный капитал – со 184,9 млрд грн до 175,5 млрд грн.

Среди основных изменений в активах сокращение средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах со 121,1 млрд грн до 83,7 млрд грн, ценных бумаг нерезидентов с 671,8 млрд грн до 642,2 млрд грн и монетарного золота – с 42,01 млрд грн до 37,14 млрд грн. В то же время кредиты банкам и другим заемщикам возросли с 66,9 млрд грн до 74,1 млрд грн, а ценные бумаги правительства – с 335,4 млрд грн до 339,9 млрд грн.

В структуре пассивов увеличились средства банков – с 50 млрд грн до 65,2 млрд грн, тогда как средства государственных и других учреждений упали с 70,6 млрд грн до 51,2 млрд грн. Помимо того объем депозитных сертификатов сократился со 163,6 млрд грн до 143,5 млрд грн, а обязательства перед МВФ – со 193,5 млрд грн до 176,1 млрд грн.

Теги: #бюджет #нбу #нацбанк #прибыль
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