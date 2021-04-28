В "Слуге народа" уверены в позитивном решении профильного комитета по назначению Галущенко министром энергетики

В депутатской фракции "Слуга народа" рассчитывают на позитивные решение комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг по возможному назначению Германа Галущенко министром энергетики, сообщила журналистам народный депутат Ирина Верещук.

"Я знаю, что решение комитета в том, чтобы рекомендовать рассмотреть (представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Германа Галущенко министром энергетики – ИФ) и проголосовать "за", – сказала парламентарий.

Вместе с тем на уточнение журналистов о том, что профильный комитет планирует рассмотреть соответствующее представление на заседании 28 апреля в 14.30, Верещук отметила, что глава комитета Андрей Герус и члены комитета, которые также являются представителями фракции "Слуга народа", уже выражали свою позицию.

"Итак, я думаю, что решение будет позитивным и не возникнет никаких вопросов", – добавила депутат.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" 22 апреля обсудила кандидатуру вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Галущенко на должность министра энергетики.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Верховная Рада 29 апреля может проголосовать за назначение Галущенко на должность министра энергетики.