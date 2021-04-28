Экономика

09:45 28.04.2021

Ford намерен сам выпускать аккумуляторы для электромобилей

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Ford намерен сам выпускать аккумуляторы для электромобилей

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. (SPB: F) планирует запустить собственное производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей.

Компания намерена в следующем году открыть на юго-востоке штата Мичиган центр по разработке аккумуляторов стоимостью $185 млн. Как заявил главный инженер Хау Тай-Танг, в конечном итоге Ford планирует сам выпускать батареи для электромобилей.

Аккумуляторы на сегодняшний день являются самым дорогим компонентом электромобилей, на них приходится не менее четверти общей стоимости, а предприятия по производству аккумуляторов требуют огромных инвестиций, отмечает The Wall Street Journal.

В настоящее время Ford закупает батареи у сторонних поставщиков. Например, в версии с электродвигателем популярного пикапа F-150, которые начнут продаваться в следующем году, будут использоваться аккумуляторы корейской SK Innovation Co.

Теги: #электромобили #ford
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