Экономика

17:19 27.04.2021

"Нафтогаз" в последний раз установил цену газа в рамках ПСО для ТКЭ на апрель – 6,523 грн/куб. м

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"Нафтогаз" в последний раз установил цену газа в рамках ПСО для ТКЭ на апрель – 6,523 грн/куб. м

НАК "Нафтогаз Украины" в последний раз установила оптовую цену на газ для теплокоммунэнерго в рамках специальных обязательств (ПСО) на апрель в размере 6,523 грн/куб. м (без НДС и расходов на транспортировку), сообщила компания в пресс-релизе во вторник.

"Определение цены ПСО произошло в последний раз ввиду запланированного открытия рынка газа для производителей тепла. С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа (…) В связи с этим с 1 мая 2021 года предприятия теплокоммунэнерго должны получить возможность свободно выбирать поставщика газа", − пояснили в "Нафтогазе".

Как указано в пресс-релизе, со стороны Группы "Нафтогаз" поставщиком газа для крупных производителей тепла выступит ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг". Контракты будут заключаться на коммерческой основе, на условиях предоплаты либо постоплаты при предоставлении банковской гарантии. Малые и средние потребители, в том числе объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД), могут закупать газ у ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины".

Положение о возложении ПСО на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования этого рынка было утверждено постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года №867. Согласно документу, "Нафтогаз" поставлял газ производителям тепловой энергии по цене, которая рассчитывалась по рыночной формуле.

Согласно меморандуму о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды от 9 февраля 2021 года, до 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" будет предоставлять производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф.

До 1 мая 2021 года правительство, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы в ценах.

Теги: #нафтогаз #газ #цена
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