Завершить строительство первой очереди моста "ХБК-Таврический" в Херсоне планируется ко Дню Независимости

В Херсоне ко Дню Независимости Украины планируют завершить строительство первой очереди съезда на путепроводе "ХБК - Таврический", который является одним из важнейших инфраструктурных объектов для области.

"С каждой неделей мы становимся все ближе к нашей общей цели - скорейшего открытия путепровода. Съезд первой очереди будет построен к 30 годовщине Независимости - 24 августа 2021 года", - сообщается на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Потребность в возведении моста "ХБК – Таврический" в Херсоне по проспекту Адмирала Сенявина - ул.Залаэгерсег появилась в 2006 году из-за увеличения нагрузки на улично-дорожную сеть города.

В прошлом году во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский побывал на строительстве моста и призвал не терять время и начать строительные работы одновременно с решением процедурных вопросов. Херсонская ОГА уверяет, что продолжит прилагать максимум усилий, чтобы завершить строительство, и надеется на то, что депутаты Верховной Рады поддержат дополнительное выделение средств в сумме около 350 млн грн, что позволит начать строительство второй полосы съезда в ближайшее время.