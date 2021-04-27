"Нафтогаз Украины" завершил 2020г с чистым убытком 19 млрд грн, в 2021г вернулся к прибыльности – компания

Консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году (1) под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов, говорится в сообщении компании во вторник на ее сайте.

"Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль", – заявил глава правления Андрей Коболев на презентации результатов.

Он отметил, что по итогам первого квартала "Нафтогаз" получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.

В пресс-релизе компания указала, что ее нормализованная прибыль 2020 года, исключая резервов сомнительных долгов и других чрезвычайных расходов, составил 3,2 млрд грн.

"Нафтогаз" уточнил, что в четвертом квартале 2020 убыток составил 2,0 млрд грн по сравнению с убытком 10,3 млрд грн за тот же период в 2019 году.

"Группа вошла в период улучшения прибыльности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года", – отмечается в релизе.

Коболев добавил, что на конец минувшего года свободные денежные средства "Нафтогаза" превышали 50 млрд грн. А за первый квартал они увеличились еще на 10 млрд грн.