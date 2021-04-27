Экономика

16:17 27.04.2021

Более половины кредитов "Доступной ипотеки" приходится на вторичный рынок - Минфин

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Более половины кредитов "Доступной ипотеки" приходится на вторичный рынок - Минфин

Уполномоченные банки выдали по программе "Доступная ипотека 7%" 173 займа на общую сумму 139,25 млн грн, причем на вторичный рынок жилья приходится 68,34% кредитов, сообщило Министерство финансов.

"На 26 апреля этого года уполномоченные банки по выполнению госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 173 кредитных соглашения на 139,25 млн грн, при этом как на первичном (31,66%), так и на вторичном рынках (68,34%)", – указала пресс-служба в сообщении на сайте министерства во вторник.

Согласно данным Минфина, банки рассматривают еще 408 заявок на участие в программе на сумму 363 млн грн, из которых 24% – заявки на кредитования покупки жилья на первичном и 76% - на вторичном рынках.

Как отметило министерство, 22 региона и Киев задействованы в программе. На Киев приходится 35% кредитов, еще 26% - кредиты на жилье в Киевской области, 7% - в Харьковской, более 6,6% - во Львовской, 4,4% - Ровенской.

По данным Минфина, уполномоченными по этой программе являются 14 банков. Запуск программы "Доступная ипотека 7% состоялся 1 марта 2021 года.

Теги: #недвижимость #ипотека #минфин
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