Премьер ожидает снижения "Нафтогазом" и другими газсбытами цен на годовой продукт летом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на снижение летом ГП "Нафтогаз Украины" и другими поставщиками цены на природный газ в рамках годового предложения.

"Установленные правила позволяют поставщикам газа снижать цены в рамках годового продукта. То есть, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для снижения цены", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, снижение цены может последовать благодаря конкуренции между поставщиками и их планам по сохранению или расширению своей доли рынка. "Именно конкуренция должна подтолкнуть поставщиков газа снизить тарифы", - отметил премьер.

"В то же время годовой продукт - это стабильность и возможность очень четко понимать и прогнозировать свои расходы. Годовой продукт - это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цены на газ и одновременно позволяет сохранить все преимущества открытого рынка газа. Важно, что украинцы и в дальнейшем смогут выбирать и менять поставщика по критериям цены и качества услуг", - резюмировал Шмыгаль.

Как сообщалось, энергорегулятор - Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 7 апреля внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.

НАК "Нафтогаз Украины" и "ЙЕ Энергия", являющаяся оптовым поставщиком и для ряда региональных газсбытов под брендом "Твой Газсбыт", в конце марта подписали соглашение о купле-продаже природного газа, отметив, что это позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.

ГК "Нафтогаз Украины" уже установила годовой тариф для населения "фиксированный" в размере 7,96 грн/куб. м, а "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и работающие под брендом "Твой Газсбыт" около 20 поставщиков – 7,99 грн/куб. м (с НДС и без доставки). У ряда других поставщиков годовое предложение колеблется от 7,9 до 13 грн/куб. м.