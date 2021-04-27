"ДТЭК Сети" запустил онлайн-мониторинг сетей низкого напряжения в Киеве

Операционный холдинг "ДТЭК Сети" совместно с Innovation DTEK реализовали пилотный проект по мониторингу воздушных линий низкого напряжения в Киеве, сообщила компания в пресс-релизе во вторник.

Проект реализован с помощью современного оборудования и программного обеспечения швейцарской Depsys, специализирующейся на цифровой обработке данных электросетей.

"С помощью инновационных технологий Depsys энергетики могут следить за состоянием электросетей в режиме реального времени - онлайн. Современные цифровые технологии позволяют мгновенно реагировать на любые аварии в сети и начинать восстановительные работы, не дожидаясь сообщений от клиентов. Эта технология существенно повышает надежность и бесперебойность электроснабжения", − пояснили в "ДТЭК Сети".

Как следует из пресс-релиза, пилотный проект был реализован непосредственно оператором системы распределения (ОСР) "ДТЭК Киевские электросети" в микрорайонах столицы Совки и Жуляны, которые отличаются большим количеством застройки по типу частного сектора, где дома получают электроэнергию по воздушным линиям низкого напряжения (0,4 кВ). Именно такие линии больше всего подвержены внешним повреждениям, отмечают в компании.

В ходе реализации проекта "ДТЭК Киевские электросети" установила на воздушных линиях и трансформаторных подстанциях "умные" датчики, которые в режиме реального времени "наблюдают" за электросетью.

Ранее компания внедряла подобные проекты автоматизации и мониторинга сети исключительно на линиях среднего и высокого напряжения. На воздушных линиях низкого напряжения технология применена впервые.

"Мы системно внедряем технологии автоматизации и цифровизации для того, чтобы превратить украинские сети в инфраструктуру Smart Grid – надежную, гибкую и устойчивую", – заявил генеральный директор "ДТЭК Сети" Иван Гелюх, процитированный в пресс-релизе.

По информации "ДТЭК Сети", смонтированная и работающая система позволяет не только мониторить повреждения и аварии, но и указывать на конкретное место обрыва или другого повреждения. Кроме того, система постоянно анализирует качество электроснабжения – уровень и стабильность напряжения на всех участках сети.

"Пилотный проект с Depsys – пример успешного взаимодействия группы "ДТЭК" с клиентами, одним из основных стейкхолдеров в рамках подхода открытых инноваций, который мы в Innovation DTEK используем в своей работе", – сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

В настоящее время компания анализирует результаты пилотного проекта и разрабатывает планы его масштабирования.

"ДТЭК Сети" развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Обслуживают 5,4 млн домохозяйств и 150 тыс. предприятий.