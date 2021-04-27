ICU ухудшил прогноз роста ВВП в 2021г до 5,2%

Группа ICU ухудшила прогноз роста ВВП в 2021 году до 5,2% с 5,6% в декабрьском прогнозе, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.

"Основное допущение базового сценария - постепенное возобновление украинской экономики", - сказал он в ходе представления прогноза во вторник, добавив, что сценарий также базируется на допущении о вакцинации 50% населения до конца 2021 года.

По словам Николайчука, в 2022 году ожидается замедление роста экономики до 3,8%.

"В третьем-четвертом квартала 2021 года мы ожидаем основной "бум" и самый большой импульс ускорения экономического роста, связанный с ускорением роста мировой экономики и смягчения ограничений, а также прогноз хорошего урожая", - сказал Николайчук.

Согласно оценкам ICU, курс гривни к доллару в 2021-2022 годах будет колебаться на уровне 27,5 28,5 грн/$.

По мнению Николайчука, текущий рост инфляции носит временный характер и в январе-марте 2022 года инфляция вернется к целевому диапазону НБУ.

При этом центробанк будет удерживать учетную ставку на уровне 7,5% на протяжении года и только в апреле-2022 снизит ее до 7%.

Как указал Николайчук, дефицит госбюджета в 2021 году снизится до 4,5%, что ниже по сравнению с 5,5% в законе о госбюджете на этот год, а в 2022 году этот показатель сократится до 3% ВВП. Это связано с перевыполнением госбюджета по доходам в первом квартале, в частности, по поступлениям от таможни за счет более высоких мировых цен на сырьевые товары. При этом часть расходов останется непрофинансированной.