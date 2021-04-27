Экономика

12:12 27.04.2021

Доверие бизнеса к судебной системе за год снизилось - опрос ЕБА

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Доверие бизнеса к судебной системе за год снизилось - опрос ЕБА

Доверие лидеров компаний Украины к судебной системе снизилось до среднего показателя по итогам 2020 года в 1,82 балла (при максимальных 5), тогда как в 2019-м этот показатель был на уровне 1,98 балла.

Таковы итоги экспертного исследования "Судебный индекс", проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА) совместно с юрфирмой GOLAW.

Как сообщила исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко во вторник, опрос экспертов в первом полугодии 2020 года показал уровень доверия к украинским судам в 1,96 балла, во втором полугодии - 1,68 балла.

"То есть ситуация существенно ухудшилась относительно доверия", – констатировала Деревянко.

При этом она подчеркнула, что в целом интегральный показатель "Судебного индекса" по итогам 2020 года несколько улучшился - до 2,5 балла по сравнению с 2,45 балла в 2019 году, однако оценка остается низкой.

По словам Деревянко, относительно оценки предвзятости судов лучше ситуация обстоит в хозяйственных судах по сравнению административными. В целом оценка непредвзятости в 2020 году составила 2,69 балла по сравнению с 2,55 в 2019-м.

"Суды довольно часто становятся на защиту прав и интересов граждан и бизнеса. Доверие к судам у тех, у кого есть опыт пересечения с судебной системой, выше, чем у тех, у кого такого опыта нет", – сообщила, в свою очередь, партнер GOLAW и руководитель практики решение судебных споров, адвокат Катерина Манойленко.

Среди факторов негативного влияния на работу судебной системы бизнес чаще всего называет коррупцию и взяточничество в рамках судебного процесса, перегруженность судов и вследствие этого - низкое качество судебного процесса, длительность рассмотрения дела и вынесения решений, нестабильность судебной системы, неоднозначность законодательства и длительные задержки судебных заседаний из-за необеспечения судьями графика рассмотрения судебных дел, указывает ЕБА в материалах по итогам исследования.

Отвечая на вопрос об отношении к монополии адвокатуры, 39% опрошенных экспертов указали, что интересы участников дела должны представлять адвокаты или стороны непосредственно (самопредставительство); 31% не поддерживает монополию адвокатуры; 24% полагают, что только адвокаты должны представлять интересы сторон, а еще 6% поддерживают монополию адвокатуру только на стадии обжалования решения.

Опрос экспертов также показал, что 69% респондентов поддерживают идею "электронного суда" и полагают, что он улучшит доступ сторон к суду, повысит доверие к судебной системе.

Относительно оценки работы института следственных судей в Украине 54% опрошенных экспертов указали на удовлетворительную оценку, 30% - негативную, 11% дали оценку "хорошо" и 5% - "крайне негативно", свидетельствуют итоги исследования "Судебного индекса".

В рамках исследования были опрошены 98 юристов членских компаний ЕБА и более 100 топ-менеджеров компаний, участвовавших в двух волнах Индекса инвестиционной привлекательности Украины, уточнили в ЕБА.

"Судебный индекс", который ЕБА проводит с 2013 года, состоит из трех равнозначных компонентов: оценка уровня доверия к судебной системе руководителями компаний-членов EBА, оценка беспристрастности судебной системы, средняя оценка девяти факторов организации и деятельности судебной системы.

Теги: #доверие #суд #еба #бизнес
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