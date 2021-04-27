Экономика

11:51 27.04.2021

Пасхальная корзина в Украине в 2021г будет стоить 712 грн – аналитик УКАБ

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Пасхальная корзина в Украине в 2021г будет стоить 712 грн – аналитик УКАБ

Пасхальная корзина, состоящая из традиционной паски, творога, твердого сыра и сала весом по 0,5 кг, десятка яиц, 0,2 кг масла, по 1 кг курятины, свинины и домашней колбасы, обойдется украинцам в 712 грн, сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) на странице в Facebook во вторник.

По ее данным, в нынешнем году пасхальная корзина подорожает на 10% по сравнению с аналогичным пасхальным набором в 2020 году.

По данным ассоциации, цена на традиционную пасхальную выпечку выросла за год на 21% из-за удорожания зерновых на мировых рынках и в Украине – до 170 грн/кг, твердого сыра выросла на 10% - до 248 грн/кг, сливочного масла на 5% - до 230 грн/кг, сыра кисломолочного на 12% - до 120 грн/кг. Домашняя колбаса в 2021 году подорожала на 3% до 134 грн, запеченная свинина подешевела на 2% - до 111 грн, сало подорожало на 11% - до 84 грн/кг, цена куриной тушки выросла на 17% –до 63 грн/кг, а десятка яиц на 52% - до 35 грн.

Как сообщалось, Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" в апреле оценил стоимость пасхальной корзины в 2021 году в 780 грн, что на 25,8% дороже, чем в 2020 году. По его данным, стоимость паски домашней выпечки составит около 120 грн за 1 кг.

"Рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с эпидемией коронавируса COVID-19", - отметил директор организации Юрий Лупенко.

 

Теги: #укаб #пасха
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