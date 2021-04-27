Экономика

11:51 27.04.2021

Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают – Рожкова

1 мин читать
Депозиты перестали дешеветь, но кредиты пока не подорожают – Рожкова

Первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова отметила прекращение снижения ставок по депозитам с начала апреля, однако отрицает возможность роста ставок по кредитам в ближайшее время.

"С начала апреля ставки по депозитам прекратили снижаться. Подтолкнет это вверх ставки по кредитам? На этом этапе, считаю, что нет. Поскольку спрэд (разница между кредитными и депозитными ставками) остается достаточным, чтобы обеспечить получение процентного дохода", – написала она в Facebook во вторник.

По ее словам, стабилизация процентных ставок по депозитам будет способствовать переориентации части средств из потребления на сбережения и сдерживать давление на инфляцию.

В то же время, Рожкова не исключает необходимость продолжать цикл повышения учетной ставки, так как инфляционное давление может оказаться недооцененным из-за существования высокого уровня неопределенности.

Теги: #рожкова #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 27.04.2021
Украинцы с начала апреля продали на $422 млн больше инвалюты, чем купили – глава Совета НБУ

Украинцы с начала апреля продали на $422 млн больше инвалюты, чем купили – глава Совета НБУ

19:56 26.04.2021
Нацбанк повысил прогноз РЭОК гривни на 2021-2022 годы

Нацбанк повысил прогноз РЭОК гривни на 2021-2022 годы

12:53 26.04.2021
Члены комитета монетарной политики НБУ в апреле единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%

Члены комитета монетарной политики НБУ в апреле единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%

16:02 23.04.2021
НБУ сократил срок хранения наличных денег на карантине до 5 суток

НБУ сократил срок хранения наличных денег на карантине до 5 суток

13:44 23.04.2021
НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2021 г. на 18,2%, денежной массы - на 16,7%

НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2021 г. на 18,2%, денежной массы - на 16,7%

10:56 23.04.2021
НБУ улучшил прогноз роста уровня безработицы в 2021 г. до 9,1%

НБУ улучшил прогноз роста уровня безработицы в 2021 г. до 9,1%

10:22 23.04.2021
НБУ оштрафовал пять кредитных союзов за несвоевременное предоставление отчетности

НБУ оштрафовал пять кредитных союзов за несвоевременное предоставление отчетности

18:21 20.04.2021
НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

13:55 20.04.2021
Совет НБУ утвердил перечисление центробанком 24,4 млрд грн прибыли в госбюджет

Совет НБУ утвердил перечисление центробанком 24,4 млрд грн прибыли в госбюджет

19:17 19.04.2021
НБУ временно приостановил лицензии 4 членов МТСБУ за нарушение нормативов

НБУ временно приостановил лицензии 4 членов МТСБУ за нарушение нормативов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Укрзализныця" готова вывозить через морпорты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц

Украинцы с начала апреля продали на $422 млн больше инвалюты, чем купили – глава Совета НБУ

Украина размещает 8-летние евробонды на $1,25 млрд под 6,875% при спросе более $3,3 млрд

Кабмин намерен освободить внутреннюю авиацию от налогов – Шмыгаль

Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо приведет к негативным последствиям – замминистра энергетики

ПОСЛЕДНЕЕ

Доверие бизнеса к судебной системе за год снизилось - опрос ЕБА

"Укрзализныця" готова вывозить через морпорты до 200 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц

Пасхальная корзина в Украине в 2021г будет стоить 712 грн – аналитик УКАБ

Стратегия экономического развития Донбасса начнет работать с января 2022 года - Минреинтеграции

Госпродпотребслужба будет сотрудничать с ФГИ для приватизации непрофильных активов

"ДТЭК Энерго" подала в суд о взыскании с "Укрэнерго" долга в 2,4 млрд грн за работу на балансирующем рынке

Украина размещает 8-летние евробонды на $1,25 млрд под 6,875% при спросе более $3,3 млрд

Эстония и Финляндия намерены построить туннель Таллинн-Хельсинки стоимостью около 20 млрд евро

Маркарова передала руководство Archidata члену набсовета Украинского фонда стартапов

Доля рисковых новостроек в I кв.-2021 составила 52% - Monitor.Estate

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА