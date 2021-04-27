Украинцы с начала апреля продали на $422 млн больше инвалюты, чем купили – глава Совета НБУ

Чистое предложение иностранной валюты со стороны населения Украины с начала апреля составило $422 млн, что является максимальным объемом чистой продажи валюты населением за последние четыре года, сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Сбалансирования рынка происходило за счет продажи инвалюты банками по собственной валютной позиции, поддержку которой оказывала чистая покупка банками иностранной валюты у физических лиц, чистая продажа которой в апреле достиг 4-летнего максимума ($422 млн)", – написал он в Facebook во вторник.

Данилишин отметил, что на фоне деэскалации конфликта на востоке Украины давление на обменный курс гривни на межбанковском рынке ослабло, что обусловило его укрепление на 0,5% по отношению к доллару США.

По его словам, в то же время спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжал преобладать над ее предложением как на спотовом, так и на форвардном сегментах рынка.

Как сообщалось, чистое предложение иностранной валюты населением Украины в марте составило $182 млн, в том числе $135 млн - в наличной форме, $47 млн - в безналичной.