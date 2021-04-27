Экономика

10:30 27.04.2021

Госпродпотребслужба будет сотрудничать с ФГИ для приватизации непрофильных активов

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Госпродпотребслужба будет сотрудничать с ФГИ для приватизации непрофильных активов

Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей и Фонд госимущества (ФГИ) Украины подписали Меморандум о сотрудничестве для оптимизации избыточного имущества службы путем его приватизации и передачи в аренду.

Как сообщается на сайте Госпродпотребслужбы, Меморандум устанавливает партнерские отношения с ФГИ для усовершенствования госуправления в сфере приватизации, аренды, использования и отчуждения ее имущества, и управления объектами государственной собственности.

"Служба несет чрезмерные расходы на содержание избыточного имущества. При этом никто не может четко и аргументированно доказать, нужно ли это имущество в принципе и можно ли что-то с ним сделать. Именно поэтому Госпотребслужба требует глубокой инвентаризации всего без исключения недвижимого имущества и внедрения современной цифровой системы учета", - написала глава службы Владислава Магалецкая в Facebook.

"Глубокая инвентаризация всего имущества и передача на приватизацию непрофильных активов поможет минимизировать коррупционные риски и сделает невозможным незаконный вывод или захват государственного имущества", - отметил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, слова которого приведены в сообщении Госпотребслужбы.

При этом Госпродпотребслужба уточнила, что при подписании меморандума была презентована новая политика управления госимуществом, которая должна решить вопрос надлежащего ее оформления, создать современную цифровую систему учета имущества, а неиспользуемые активы планируется передать в аренду. Следствием реализации данной политики станет рост поступлений в госбюджет, а также развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

По данным Магалецкой, политика управления госимуществом предусматривает, в том числе, активизацию сотрудничества с НАБУ, ФГИ, Офисом простых решений и международными партнерами. Также ведомство планирует модернизацию и создание новых мощностей на базе опорных ветсанзаводов для утилизации и переработки отходов животного происхождения, некачественных пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Госпродпотребслужба уточнила, что избыточное имущество появилось после ее создания в сентябре 2014 года, когда она была создана путем слияния нескольких госучреждений.

Как сообщалось, глава ФГИ Сенниченко анонсировал продажу первых объектов большой приватизации летом 2021 года, в числе которых будут "Объединенная горно-химическая компания", киевский завод "Большевик", "Президент Отель" и прочие. Госбюджет на 2021 год предусматривает поступление 12 млрд грн доходов от приватизации, из них 9 млрд грн - за счет продажи крупных объектов.

https://www.facebook.com/vladyslava.rutytska

Теги: #приватизация #фги #госпродпотребслужба
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