Экономика

19:56 26.04.2021

Нацбанк повысил прогноз РЭОК гривни на 2021-2022 годы

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Нацбанк повысил прогноз РЭОК гривни на 2021-2022 годы

Национальный банк Украины повысил прогноз индекса реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни на второй-четвертый квартал 2021 года в среднем до 1,10 (за базу взято значение на четвертый квартал 2018 года) по сравнению с 1,07 в январском прогнозе.

"В 2021 году РЭОК гривни будет постепенно укрепляться вследствие большей внутренней инфляции, чем в странах – основных торговых партнерах (ОТП). Снижение инфляционного давления в 2022 году будет способствовать стабилизации РЭОК гривны", – говорится в инфляционном отчете НБУ на его сайте.

Согласно ему, в первом квартале 2022 года индекс РЭОК подрастет до 1,12 и будет держаться примерно на этом уровне в течение всего года, тогда как в январе Нацбанк оценивал его чуть выше 1,10.

"Более высокая, по сравнению со странами-ОТП, инфляция в Украине будет предопределять ревальвацию РЭОК гривни в 2021 году, что будет ухудшать конкурентоспособность украинских товаров", – констатируется в документе.

В 2023 году Нацбанк ожидает еще небольшого повышения индекса РЭОК – в среднем до 1,13.

В то же время в отчете указывается, что если за базу взять конец 1999 года, то РЭОК в этом году составит 0,942 – уровень 2013 года, а в 2023 году подрастет до 0,978 – уровень 2011 года. Нижнего значения в 0,75 он достигал в 2015 году.

Как сообщалось, НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7% (в январском прогнозе) до 8% и ожидает ее возвращения к 5% к 2022 году.

Теги: #реок #нбу #прогноз #украина
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