Экономика

19:00 26.04.2021

Эстония и Финляндия намерены построить туннель Таллинн-Хельсинки стоимостью около 20 млрд евро

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Эстония и Финляндия намерены построить туннель Таллинн-Хельсинки стоимостью около 20 млрд евро

Министр экономики Эстонии Таави Аас (Taavi Aas) и министр транспорта Финляндии Тимо Харакка (Timo Harakka) в понедельник подписали меморандум о намерениях сотрудничества в транспортном секторе.

Меморандум предусматривает сотрудничество и обмен информацией в транспортном секторе, продвижение крупных транспортных проектов, таких как туннель Таллинн-Хельсинки, скоростная железнодорожная магистраль Rail Baltic, трансъевропейская транспортная сеть и коридор Северное море-Балтика, сообщило в понедельник министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

Как отмечается в меморандуме, подписанный документ - "это первый шаг в деле соединения туннеля с трансъевропейской транспортной сетью, что является предварительным условием для подачи заявки на софинансирование от Европейского Союза (ЕС)". Стоимость туннеля предварительно оценивается до 20 млрд евро, что не под силу только Эстонии и Финляндии.

"Для Эстонии и Финляндии, мягко говоря, сложно реализовать этот проект на свои деньги, поэтому мы хотим привлечь софинансирование Европейского Союза и серьезно рассматриваем возможность вовлечения в проект частного сектора", - сказал при подписании эстонский министр Аас.

По его словам, впереди исследования по экологической и экономической эффективности. "Мы еще далеки от проектирования. По предварительным оценкам, строительство туннеля имеет очень высокую цену, поэтому нам необходимо найти наиболее разумные решения как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения сохранения природы", - подчеркнул Аас.

Меморандум действует до 2030 года. Если ни одна из сторон не решит выйти из проекта, меморандум о взаимопонимании будет автоматически продлен еще на 10 лет.

Согласно обнародованному в феврале 2018 года исследованию технико-экономического обоснования проекта, длина подземной части туннеля Хельсинки-Таллинн составит 103 километра, что также будет самым длинным подводным железнодорожным туннелем в мире. Через туннель будут осуществляться как пассажирские, так и грузовые перевозки.

По проекту, туннелем будут пользоваться около 12 миллионов пассажиров в год, еще 11 миллионов пассажиров продолжат путешествовать по морю, в результате чего общее количество пассажиров достигнет 23 миллионов в 2050 году. Сегодня между двумя странами путешествуют около девяти миллионов пассажиров в год.

Как ожидается, поезда будут двигаться в часы пик со скоростью 200 км/ч по 20-минутному графику. По туннелю будет проходить в среднем до 30 пассажирских и грузовых составов в день со средней скоростью 120-160 км/час.

Теги: #туннель #финляндия #эстония
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