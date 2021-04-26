В "Голосе" прогнозируют, что Рада может до конца текущей сессии отменить закон о СЭЗ "Крым"

Секретарь комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, народный депутат из фракции "Голос" Рустем Умеров считает, что Верховная Рада может до конца текущей сессии отменить закон о свободной экономической зоне "Крым".

"Мы с комитетом провели выездное заседание в Херсоне, где создали рабочую группу по наработке законопроекта об отмене закона о СЭЗ "Крым", которую я возглавил. Возможно, в конце этой сессии мы отменим этот закон. Мы сейчас завершаем его обсуждения на уровне фискальных органов, и скоро будем подавать в комитет рекомендацию зарегистрировать его и рассмотреть в зале", – сказал Умеров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также подчернил, что возможность принятия законопроекта об отмене СЭЗ "Крым" поддерживают почти все парламентские фракции.

Законом №1636-VII, принятым Верховной Радой VII созыва 12 августа 2014 года, предусматривается, что в рамках СЭЗ "Крым" создается свободная таможенная зона, которая по своему функциональному виду является одновременно свободной таможенной зоной коммерческого, сервисного и промышленного типа.

Согласно действующим нормам, на территории СЭЗ "Крым" не взимаются общегосударственные налоги и сборы, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Любые доходы, полученные резидентами СЭЗ "Крым" на этой территории, подлежат налогообложению как иностранные доходы.

На территории зоны может применяться мультивалютный режим, по которому в оплату принимается как гривня, так и валюты иностранных государств, включенные в 1-2 групп Классификатора иностранных валют и банковских металлов НБУ.