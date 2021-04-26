Мариупольский морпорт возобновляет контейнерные перевозки

Мариупольский морской порт (Донецкая обл.) возобновляет контейнерные перевозки, которые были прекращены в 2014 году, сообщается на странице морпорта в Facebook.

"Мариупольский порт сделал первый шаг к возвращению перевалки контейнеров, которые до начала боевых действий в 2014 году были для нас традиционным грузом. С тех пор контейнерные линии из порта ушли, и вот сейчас появилась возможность вернуть их, пусть пока и не по морю, но хотя бы по суше", - говорится в сообщении.

Так, в порту сообщают, что по железной дороге в тыловую часть 17-го причала третьего грузового района порта поступили шесть контейнеров. Три из них уже перегрузили на автотранспорт и отправили в Волноваху, где после загрузки каолином в биг-бегах они вернутся в порт. После этого контейнеры переставят на ж/д платформы и отправят в черноморский регион для доставки получателю водным транспортом.

Мариупольский морской порт в январе-марте 2021 года сократил перевалку грузов на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,635 млн тонн.

Мариупольский морпорт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км.