Члены комитета монетарной политики НБУ в апреле единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%

Все 10 членов комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ) по итогам заседания 14 апреля высказались за повышение учетной ставки на 1 п.п. – до 7,5% годовых с целью приведения инфляции к цели.

"Члены КМП единогласно поддержали повышение учетной ставки до 7,5%, которое необходимо для постепенного замедления инфляции и возвращения ее к цели 5% в первом полугодии 2022 года", – говорится в протоколе заседания, опубликованном на сайте НБУ в понедельник.

Согласно документу, участники дискуссии согласились, что превысившая ожидания прогнозная траектория инфляции, завышенные инфляционные ожидания, а также усиление инфляционных рисков на горизонте монетарной политики требуют решительной реакции Нацбанка.

Несколько членов КМП отметили, что временные шоки, связанные с подорожанием топлива и продуктов питания, в значительной степени уже реализовались, поэтому их влияние будет постепенно ослабевать.

Отмечается, что реакция рынка на повышение учетной ставки в марте указывает на его готовность рынка воспринимать сигналы Нацбанка, в частности, с начала апреля большинство ставок по депозитам разной срочности прекратили снижение, а некоторые из них незначительно повысились.

Члены комитета ожидают, что текущее повышение ключевой ставки усилит импульс трансмиссии по процентному каналу, который сначала скажется на межбанковских ставках и ставках по корпоративным депозитам банков, а с середины года - на доходности депозитов для населения, что повлияет на переориентацию части потребительского спроса в пользу депозитов в банках и, соответственно, будет сдерживать его давление на инфляцию.

Один из участников дискуссии отметил рост банковских сбережений граждан из-за уменьшения расходов на туризм и отдельные виды услуг, доступ к которым усложнили карантин.

По его словам, высокий профицит ликвидности в банковской системе ослабляет действенность механизма монетарной трансмиссии: у банков нет острой необходимости усиливать ценовую конкуренцию депозитных ресурсов.

В то же время другой участник дискуссии отметил, что несмотря на повышение учетной ставки, монетарная политика Нацбанка остается мягкой, так как с учетом повышенных инфляционных ожиданий уровень нейтральной учетной ставки сейчас равен 9-9,5%.

Он указал, что если ситуация будет развиваться по базовому сценарию макропрогноза, переход Нацбанка к нейтральной монетарной политики состоится лишь в конце 2021 - начале 2022 года.

В то же время он подчеркнул, что базовый сценарий предусматривает возобновление сотрудничества с МВФ уже летом и не подразумевает обострение военного конфликта.

Большинство участников дискуссии считают достаточными принятые решения о повышении учетной ставки в марте и апреле для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года. В то же время несколько участников дискуссии отметили, что инфляционное давление может оказаться недооцененным из-за высокого уровня неопределенности, поэтому не исключили необходимости продолжения цикла повышения учетной ставки.

Пресс-служба НБУ уточнила, что на заседании присутствовали все 10 членов КМП, в том числе глава НБУ Кирилл Шевченко, первая замглавы Екатерина Рожкова, заместители: Юрий Гелетий, Ярослав Матузка, Дмитрий Сологуб и Алексей Шабан, а также директора департаментов: Виталий Ваврищук (финстабильности), Владимир Лепушинский (монетарной политики и экономического анализа), Алексей Лупин (открытых рынков) и Юрий Половнев (статистики и отчетности).