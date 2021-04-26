"Киевгазэнерджи" из-за проблем с сайтом до сих пор не обнародовал годовой тариф на газ для населения

"Киевгазэнерджи", 100%-ная "дочка" ПАО "Киевгаз", до сих пор не обнародовала годовой тариф на природный газ для населения из-за проблем с сайтом, который не работает минимум с вечера воскресенья.

"Сейчас разработчики работают над устранением проблемы", - говорится в комментарии на Фейсбук-странице основного поставщика газа в столице.

В то же время годовой цены на газ нет и на Фейсбук-странице компании.

Как сообщалось, энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия годового предложения не имеет права повышать цену.