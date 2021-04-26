"Овостар" в 2020 году получил $2,6 млн чистой прибыли

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам 2020 года получила $2,6 млн чистой прибыли против $20,0 млн чистого убытка в 2019 году.

Согласно годовому отчету на сайте "Овостара", его выручка в минувшем году сократилась на 5% – до $98,9 млн. Основными факторами, повлиявшими на ее снижение стали сокращение объема продаж яиц из-за значительного сокращения торговых операций, а также снижение цен на местном и экспортных рынках в первой половине года.

Согласно отчету, EBITDA компании в 2020 году составила $8,0 млн против отрицательного ее значения $15,5 млн в 2019 году, рост показателя обусловили положительные изменения при оценке биологических активов.

Компания получила в отчетном периоде $13,4 млн валовой прибыли против $6,3 млн валового убытка в 2019 году.

Яичный сегмент "Овостара" сгенерировал 70% общей выручки (в 2019 году - 68%), сегмент яичных продуктов – 30% (в 2018 году - 32%).

При этом в 2020 году 40% всей выручки компании пришлась на экспортную деятельность (в 2019 году - 49%). Продажи на Ближний Восток составили 19% от общей выручки (в 2019 году - 30%), продажи в Европейский Союз остались на уровне 2019 года и составили 16% от общей выручки. На яичный сегмент пришлось 57% от общей экспортной выручки, остальное - на сегмент яичных продуктов.

Активы группы в 2020 сократились на 10% по сравнению с 2019 годом – до $131,3 млн. Общий долг компании возрос на 4% и по состоянию на 31 декабря 2020 года составил $10,8 млн.

Оценивая перспективы на 2021 год, производитель яиц отметил, что в сложившихся условиях основное внимание будет уделено обслуживанию существующих производственных мощностей и повышению операционной эффективности. По информации "Овостара", деятельность на экспортных рынках не пострадала, однако дальнейшее развитие событий зависит от успеха мер, принятых на местном и международном уровнях для обуздания кризиса и смягчения его последствий.

По данным "Овостара", в 2020 году компания построила один из четырех птичников в рамках инвестиционной программы на производственной площадке в Ставище Киевской области, который первоначально должен был быть завершен к концу 2021 года. Общий объем инвестиций в первой половине 2021 года может составить до $5 млн, которые могут быть выделены на строительство бойни.

Согласно отчету "Овостара", общий объем яиц, произведенных в Украине в 2020 году, сократился на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 16,2 млрд. Объем промышленного производства яиц в прошлом году снизился на 4% - до 8,9 млрд яиц, или 55% от общего объема производства (в 2019 году - 56%). Доля "Овостара" в промышленном производстве яиц в 2020 году составила 19% (в 2019 году - 17%). Средняя цена яиц в гривне выросла в минувшем году на 2% в гривневом и долларовом выражении по сравнению с 2019 годом - до 1,63 грн/шт. ($0,061/шт.).

Компания сообщила со ссылкой на данные ассоциации "Союз птицеводов Украины", что в 2020 году уровень потребления яиц в Украине составил около 280 яиц на душу населения против 282 яиц в 2019 году.

Объем рынка сухих яичных продуктов в Украине в 2020 году сократился на 31% - до 7,3 тыс. тонн, производство жидких яичных продуктов выросло на 4% - до 16,0 тыс. тонн. Доля "Овостара" в общем объеме производства сухих яичных продуктов в 2020 году составила 43% (в 2019 году - 28%), доля в общем объеме произведенных жидких яичных продуктов - 85% (в 2019 году - 90%).

Группа компаний "Овостар Юнион" - вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.