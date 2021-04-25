"ЙЕ Энергия" и поставщики под брендом "Твой Газсбыт" установили единый годовой тариф на газ для населения – 7,99 грн/куб.м

Крупнейший поставщик газа – компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "Твой газ годовой" в размере 7,99 грн/куб.м (с НДС), свидетельствуют данные проводимого агентством "Интерфакс-Украина" мониторинга сайтов около 70 поставщиков на конец субботы.

Аналогичная цена объявлена компаниями также в рамках тарифа "Твой газ месячный".

Это самые низкие тарифы на рынке среди обнародованных на конец дня, по которым проводился мониторинг.

Тарифы также опубликовали две компании из Мариуполя: ООО "Маргаз" – 12,58 грн/куб.м на год и 9,9 грн/куб.м на май, и ООО "Азовгаз" – соответственно 12,9 грн/куб.м и 10,4 грн/куб.м (везде – с НДС).

В частности, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся также поставщиком последней надежды, на конец субботы тариф не обнародовала.

Как сообщалось, в субботу поставщики газа начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета. Ранее в этот день базовый годовой тариф объявило ООО "Торговая электрическая компания" ("ТЭК", Киев), установив тариф в размере 10,8 грн/куб.м с НДС, но без учета транспортировки, а также ООО "Черновецкая областная энергопоставляющая компания" – 13,5 грн/куб.м с НДС и транспортировкой.

Энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену.

НАК "Нафтогаз Украины" и "ЙЕ Энергия", являющаяся оптовым поставщиком и для ряда региональных газзсбытов под брендом "Твой газсбыт", в конце марта подписали соглашение о купле-продаже природного газа, отметив, что это позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.

В апреле самым низким был тариф ООО "Мегаватт энерго сервисная компания (г. Луцк) – 6,7 грн/куб.м, самым высоким – тариф ООО "Азовгаз" – 8,85 грн/куб.м.