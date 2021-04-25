Экономика

00:41 25.04.2021

"ЙЕ Энергия" и поставщики под брендом "Твой Газсбыт" установили единый годовой тариф на газ для населения – 7,99 грн/куб.м

2 мин читать
"ЙЕ Энергия" и поставщики под брендом "Твой Газсбыт" установили единый годовой тариф на газ для населения – 7,99 грн/куб.м

Крупнейший поставщик газа – компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт", установили единый тариф для населения "Твой газ годовой" в размере 7,99 грн/куб.м (с НДС), свидетельствуют данные проводимого агентством "Интерфакс-Украина" мониторинга сайтов около 70 поставщиков на конец субботы.

Аналогичная цена объявлена компаниями также в рамках тарифа "Твой газ месячный".

Это самые низкие тарифы на рынке среди обнародованных на конец дня, по которым проводился мониторинг.

Тарифы также опубликовали две компании из Мариуполя: ООО "Маргаз" – 12,58 грн/куб.м на год и 9,9 грн/куб.м на май, и ООО "Азовгаз" – соответственно 12,9 грн/куб.м и 10,4 грн/куб.м (везде – с НДС).

В частности, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся также поставщиком последней надежды, на конец субботы тариф не обнародовала.

Как сообщалось, в субботу поставщики газа начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета. Ранее в этот день базовый годовой тариф объявило ООО "Торговая электрическая компания" ("ТЭК", Киев), установив тариф в размере 10,8 грн/куб.м с НДС, но без учета транспортировки, а также ООО "Черновецкая областная энергопоставляющая компания" – 13,5 грн/куб.м с НДС и транспортировкой.

Энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену.

НАК "Нафтогаз Украины" и "ЙЕ Энергия", являющаяся оптовым поставщиком и для ряда региональных газзсбытов под брендом "Твой газсбыт", в конце марта подписали соглашение о купле-продаже природного газа, отметив, что это позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.

В апреле самым низким был тариф ООО "Мегаватт энерго сервисная компания (г. Луцк) – 6,7 грн/куб.м, самым высоким – тариф ООО "Азовгаз" – 8,85 грн/куб.м.

 

Теги: #газ #украина #энергетика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:38 24.04.2021
Российские наемники обстреляли окраину Торецка в субботу на Донбассе

Российские наемники обстреляли окраину Торецка в субботу на Донбассе

22:29 24.04.2021
Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рьоттген поддержал идею предоставления Украине оборонного оружия

22:16 24.04.2021
Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на раздачу российских паспортов украинцам на Донбассе

Порошенко призвал правительство к немедленной реакции на раздачу российских паспортов украинцам на Донбассе

20:18 24.04.2021
Объявил годовой тариф для населения один из поставщиков, работающий под брендом "Твой Газсбыт", – 7,99 грн/куб.м

Объявил годовой тариф для населения один из поставщиков, работающий под брендом "Твой Газсбыт", – 7,99 грн/куб.м

19:16 24.04.2021
Поставщики начали объявлять цену годового тарифа на газ для населения с 1 мая – от 10,8 грн до 13,5 грн/куб. м

Поставщики начали объявлять цену годового тарифа на газ для населения с 1 мая – от 10,8 грн до 13,5 грн/куб. м

18:47 24.04.2021
Зеленский подписал указы о смене начальников ГУ СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях

Зеленский подписал указы о смене начальников ГУ СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях

11:03 24.04.2021
Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами – встреча глав МИД

Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами – встреча глав МИД

10:52 24.04.2021
Украина и Грузия будут координировать действия для получения ПДЧ – разговор глав МИД

Украина и Грузия будут координировать действия для получения ПДЧ – разговор глав МИД

10:14 24.04.2021
Украина поддерживает президента Молдовы в стремлении защитить верховенство права - Кулеба

Украина поддерживает президента Молдовы в стремлении защитить верховенство права - Кулеба

08:16 24.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 12711 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13687 человек

В Украине за сутки зафиксировано 12711 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13687 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Объявил годовой тариф для населения один из поставщиков, работающий под брендом "Твой Газсбыт", – 7,99 грн/куб.м

Поставщики начали объявлять цену годового тарифа на газ для населения с 1 мая – от 10,8 грн до 13,5 грн/куб. м

Нацбанк ожидает снижения госдолга Украины в 2021г до 55,8% ВВП

Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023

Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Корпорация "Богдан" поставит 6 троллейбусов в Чехию по итогам тендера 2020 года

Нацбанк ожидает снижения госдолга Украины в 2021г до 55,8% ВВП

Правительство Беларуси запретило ввоз в страну продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

"Северный поток-2" будет достроен в 2021 году - вице-премьер РФ

"Слуга народа" инициирует введение государственного страхования от ЧС

Профильный комитет Рады согласовал показатели гособоронзаказа на 2021-2023

ОГТСУ в 2020 году получил чистую прибыль 20,4 млрд грн – глава компании

Ремонт моста через Хаджибейский лиман планируется завершить в мае – "Укравтодор"

Южно-Украинская АЭС подключила третий блок к энергосистеме после ремонта

АМКУ рекомендует производителям сгущенного молока избегать использования похожей упаковки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА