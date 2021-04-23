Экономика

17:48 23.04.2021

"Слуга народа" инициирует введение государственного страхования от ЧС

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"Слуга народа" инициирует введение государственного страхования от ЧС

Парламентская фракция "Слуга народа" будет инициировать введение государственного страхования на случай чрезвычайных ситуаций, сообщил ее глава Давид Арахамия на встрече в пятницу с жителями населенных пунктов Сиротино и Вороново (Луганская обл.), в которых в прошлом году огонь полностью уничтожил почти 400 домов.

"Мы уже придумали механизм о страховании урожаев, за который будем голосовать на следующей неделе. Жители Сиротино посоветовали пересмотреть нормы закона о чрезвычайных ситуациях - также ввести элементы страхования. Найдем компенсаторы из бюджета. Думаю, по результатам работы ВСК (временной следственной комиссии – ИФ) обязательно внесем необходимые законодательные инициативы", - цитирует Арахамию сайт политической силы.

Арахамия и народные депутаты, в том числе члены ВСК Верховной Рады, обсудили с местными жителями проблему выделения компенсации за утраченное вследствие пожаров жилье, поскольку положенные 300 тыс. грн получили в прошлом году не все семьи.

По словам Арахамии, нужно посчитать общую сумму средств, необходимых для компенсации, предусмотреть ее в резервном фонде, перечислить на область и в пределах верификационной системы платежей закрыть этот вопрос.

Народные депутаты также передали жителям гуманитарную помощь - 3800 кв. м шифера для восстановления крыш, одежду и продукты, а также технику от предпринимателей для установления в Сиротино системы оповещения.

"Сегодня в области вообще отсутствует какая-либо система оповещения. Установление системы оповещения позволит избежать трагедий в будущем, если снова возникнут масштабные пожары", - отметил член ВСК Максим Ткаченко (фракция "Слуга народа").

Теги: #страхование #слуга_народа
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