ОГТСУ в 2020 году получил чистую прибыль 20,4 млрд грн – глава компании

ООО "Оператор ГТС Украины" в 2020 году получил чистую прибыль в размере 20,4 млрд грн, сообщил генеральный директор компании Сергей Макогон.

"Да, мы прибыльная компания. У нас в 2020 году чистая прибыль – 20,4 млрд грн", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".

По его словам, отчетность оператора будет официально обнародована 30 апреля.

При этом он призвал народных депутатов из профильного комитета Рады ускорить рассмотрение законопроекта №3800 от 6 июля 2020 года о распределительных счетах для операторов газораспределительных сетей (ГРС, облгаз), которые на середину апреля имеют долг перед ОГТСУ 9,94 млрд грн, не оплатив 1,1 млрд куб. м газа. В т.ч. за первый квартал 2021 года они нарастили долг на 8,7 млрд грн.

"Его поддерживают Минэнерго и все остальные. К сожалению, он не может пройти комитет Верховной Рады по ТЭК. Не знаю, почему. Хотя в последнее время комитет начал демонстрировать активность в этом вопросе", - отметил Макогон.

Глава ОГТСУ также сообщил, что в 2021 году компания планирует в разы увеличить инвестиции в ремонты.

"В этом году запланировано использовать порядка 5,5 млрд грн. За первый квартал освоение в объекты строительства и ремонты составило порядка 2 млрд грн. Такого объема инвестиций в ремонты не было последние 10 лет", - добавил он.

Как сообщалось, ОГТСУ по итогам января-сентября 2020 года получил чистую прибыль в размере 20,277 млрд грн, чистый доход составил 44,827 млрд грн.

В 2020 году ОГТСУ обеспечил транзит природного газа в Европу в объеме 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше показателя 2019 года. Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за прошлый год составили 15,9 млрд куб. м, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 12%.

ОГТСУ обеспечивает функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. Компания получила статус лицензированного оператора с 1 января 2020 года.