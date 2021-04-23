Ремонт моста через Хаджибейский лиман планируется завершить в мае – "Укравтодор"

Ремонт моста через Хаджибейский лиман (км 445 + 432 дороги М-05 Киев - Одесса) - на финишной прямой, открыть движение для транспорта на всех его полосах планируется в мае, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в пятницу.

"22 апреля стартовала укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части моста. На подходах к нему он уже есть. Одновременно устанавливается перильное и барьерное ограждение", - говорится в сообщении.

"Укравтодор" отмечает, что после завершения капитального ремонта моста через Хаджибейский лиман движение автотранспорта будет осуществляться по шести полосам: три - в направлении Киева, три - в направлении Одессы.

По данным агентства, указанный мост был построен в 1997 году. В 2007-м был проведен первый капремонт.