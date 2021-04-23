Южно-Украинская АЭС подключила третий блок к энергосистеме после ремонта

Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) в 2:48 23 апреля подключила третий блок к энергосистеме после завершения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №1 Запорожской АЭС длятся 91-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Запорожской АЭС – 39-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №6 Запорожской АЭС – 6-е сутки капитального планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.