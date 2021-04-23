НБУ сократил срок хранения наличных денег на карантине до 5 суток

Национальный банк Украины (НБУ) сократил срок хранения наличных денег на карантине для снижения вероятности распространения коронавируса до пяти дней с принятых в начале пандемии 14 дней, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

"Согласно обновленным инструкциями Центра контроля и профилактики заболеваний от 5 апреля 2021 года (...) пятидневный срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до трех суток)", – поясняется в сообщении.

Указывается, что после пятидневного карантина НБУ будет проводить автоматизированную обработку банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин, а после банкноты, пригодные для возвращения в оборот, упаковывать в пачки и термоусадочную пленку и подвергать температурной обработке (160 градусов по Цельсию).

Регулятор призвал граждан задуматься о целесообразности визитов в отделения банков и других финансовых компаний и пользоваться онлайн-каналами банковского обслуживания, в частности, мобильными приложениями, при необходимости осуществления расчетов - делать их по безналу, а также платить за товары и услуги бесконтактно.

Как сообщалось, НБУ в середине марта обязался поддерживать банки безопасными с точки зрения коронавируса наличными, в частности, хранить изъятые купюры 14 дней хранить отдельно, а после автоматизированно обрабатывать и подвергать температурному шоку.