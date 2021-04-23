Украинские аграрии поддержали проведение референдума против продажи с/х земли

Представители ведущих фермерских ассоциаций, научных учреждений, аграрных профсоюзов и организаций по результатам проведения круглого стола "Открытие рынка земли: как земельная реформа повлияет на украинский" подписали совместную резолюцию, единогласно поддержав проведение всеукраинского референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине.

Как сообщает пресс-служба партии "Батькивщина", представители которой являются инициаторами проведения референдума, в резолюции сказано, что распоряжаться землей которая является национальным достоянием нашей страны, может только народ Украины.

Во время выступления глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к присутствующим с призывом объединиться и разработать совместный план действий для противодействия тотальному и бесконтрольному распродажи украинской сельскохозяйственной земли.

"Если мы сейчас не можем полагаться на Конституционный суд, потому что он был намеренно разгромлен, чтобы лишить возможности принять решение о неконституционности закона о продаже земли без референдума, то нам надо консолидироваться вокруг резолюции о том, что мы будем защищать украинскую землю всеми путями. Одно из направлений - это референдум", - заявила Тимошенко.

Она сообщила, что быстро его провести не получится, однако данные социологии свидетельствуют, что 75% людей против продажи земли и 83% против продажи иностранцам.

Другие участники мероприятия также выступили против открытия рынка земли, мотивировав это слабостью украинских институций, неблагоприятной экономической ситуацией и непродуманной системой функционирования этого рынка в нашей стране.