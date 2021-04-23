ПРООН и МОТ запускают в Украине пилотный проект для расширения экономических возможностей женщин

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине совместно с Международной организацией труда (МОТ) представили новый совместный пилотный проект "Расширение экономических возможностей женщин как ответ на кризис COVID-19 в Украине", сообщает отдел коммуникации ПРООН в Украине.

Отмечается, что проект призван способствовать устойчивому восстановлению уровня жизни населения Украины, которое ощутило негативные последствия пандемии COVID-19, в том числе путем расширения экономических возможностей женщин с помощью совершенствования соответствующих институциональных механизмов и создания условий для улучшения материального положения женщин. Проект будет внедряться в двух целевых регионах – Ровенской и Сумской областях.

Открывая презентацию совместного пилотного проекта, постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева отметила, что он нацелен на устранение пробелов, которые обнаружила пандемия, а также на поддержку уязвимых групп.

"Содействие расширению экономических возможностей женщин - это очень важный шаг, приближающий нас к гендерному равенству. Я убеждена, что этот проект станет началом замечательного партнерства, способствуя равным экономическим возможностям и поддержке экономической устойчивости женщин - несмотря на сложные вызовы, которые спровоцировала нынешний кризис", - отметила Герчева.

В свою очередь, директор Бюро МОТ в странах Центральной и Восточной Европы Маркус Пилгрим заявил, что доступ к рынку труда является ключевым вопросом в Украине, ведь 36% женщин в возрасте от 15 до 64 лет нетрудоустроены.

"Пандемия обострил существующие проблемы в сфере трудоустройства в Украине. В период кризиса предпринимательство является важной и иногда единственной возможностью для женщин вырваться из бедности, а также может способствовать общему улучшению ситуации на рынке труда в таких сферах, как достойное трудоустройство, обеспечение гендерного равенства и экономическое расширение возможностей женщин", - подчеркнул Пилгрим.

Отмечается, что этот проект касается прежде всего продвижения ценностей гендерного равенства и расширения возможностей женщин на всех уровнях - национальном, региональном и местном.

Он предусматривает мероприятия по четырем направлениям и несколько дополнительных мероприятий, которые охватывают эту тему на макро-, мезо- и микроуровнях. Кроме запланированных мероприятий по продвижению диалога для обеспечения инклюзивного политики, четыре местные общины и два бизнес-объединения получат помощь для укрепления бизнеса, которыми руководят женщины.

Ожидается, что в рамках проекта сто женщин в целевых областях смогут пройти тренинги для углубления своих предпринимательских навыков, в том числе используя практики крупнейших международных программ по развитию предпринимательства.

Впоследствии 25 женщин-предпринимательниц смогут получить менторскую поддержку для реализации своих бизнес-планов. Кроме того, в пилотных регионах было отобрано 25 микро-, малых и средних бизнесов, которые пройдут тренинги для освоения инструментов Интернет-торговли.