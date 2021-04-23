АМКУ разрешил фонду "Гелиос" экс-главы "Запорожстали" Шурмы получить контроль в четырех СЭС в запорожском регионе

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос" (Запорожье) приобрести свыше 50% в уставном капитале ряда четырех СЭС в Запорожье и области, говорится в его сообщении на сайте по результатам заседания в четверг, 22 апреля.

Согласно обнародованному решению, "Гелиосу" разрешено получить контроль в ООО "Солен Энерджи", ООО "Фотон Энерджи", ООО "Экопауэр Инвест" (все – Запорожье), а также в ООО "Широкое Солар парк" (с.Широкое Запорожской области).

АМКУ также разрешил физическому лицу-гражданину Украины приобрести более 25% в ООО "Гелиос-Актив" (Запорожье).

Как сообщалось, согласно информации на сайте инвестфонда, директором которого является экс-гендиректор ПАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, мощность его проектов в "зеленой" энергетике составляет 200 МВт, в основном за счет солнечных электростанций. В том числе среди проектов числятся и СЭС, разрешение на приобретение которых фонд ожидает от АМКУ.

Кроме того, "Гелиос" является бенефициаром с долей 10% в трех ООО – "Солен Энерджи", "Фотон Энерджи" и "Широкое Солар парк", а среди его конечных бенефициаров числится Олег Шурма – младший брат Ростислава.

Инвестфонд также является учредителем ООО "Гелиос-Актив", среди бенефициаров которого указывается О.Шурма.