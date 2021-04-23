Кабмин разрешил продажу удобрений в "красных" зонах

Кабинет министров Украины постановлением №374 разрешил продажу удобрений в карантинных "красных" зонах, а также уточнил, что разрешение на торговлю посадочным материалом касается цветов и растений.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Как сообщалось, Кабмин 7 апреля разрешил в "красных" зонах торговлю посадочными материалами.

"Красный" уровень карантина вводится в области в случае превышения хотя бы двух эпидемиологических показателей на протяжении трех дней кряду. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения.