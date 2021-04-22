Экономика

18:29 22.04.2021

Цена ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины подскочила на новости об отводе войск РФ

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Цена ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины подскочила на новости об отводе войск РФ

Стоимость ВВП-варрантов Украины после новости об отводе российских войск в четверг подскочила со 102,5% до 104,4%, а еврооблигации подорожали на 0,8-2,3 процентных пункта (п.п.) в зависимости от даты погашения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка.

В частности, еврооблигации с погашением в 2033 году выросли в цене на 2,3 п.п. – до 102,79%, а их доходность соответственно опустилась ниже 7% - до 6,9%. Более "короткие" евробонды с погашением в январе 2023 года подорожали на 0,8 п.п. – до 106,62%, а их доходность упала ниже 5% – до 4,73%.

Затем цены скорректировались, однако незначительно, указали трейдеры.

В то же время нынешние цены на еврооблигации и ВВП-варранты все еще заметно ниже тех, что были в начале февраля этого года. В частности, тогда цена ВВП-варрантов достигала 113,6%, евроблигаций-2033 – 109,5%, еврооблигаций-2023 – 110,1%. Однако затем она начала снижаться, а доходности, соответственно, расти под влиянием таким факторов, как затягивание предоставления Украине очередного транша и ситуация на мировых рынках, к которым последнее время добавился фактор наращивания российских войск у юго-восточной границы Украины и в Крыму.

Как сообщалось, в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал на 23 апреля начало процесса возвращения в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы на учениях в Южном и Западном военных округах вблизи границ с Украиной.

Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й и 76-й десантно-штурмовой и 98-й воздушно-десантной дивизий должны вернуться в пункты постоянной дислокации до 1 мая.

Теги: #деэскалация #еврооблигации #украина #ценные_бумаги
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