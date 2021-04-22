Максимальная численность госслужащих уменьшится на 10% во втором полугодии 2021 года - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что во втором полугодии 2021 года предельная численность государственных служащих должна сократиться на 10%.

"В течение последних 4-х лет госорганами содержатся в среднем 39 тыс. вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих. Это приводит к увеличению выплат надбавок за часто субъективным и неэффективным принципом. Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна сократиться на 10%", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Также премьер напомнил, что в 2021 году вводится пилотный проект по системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей.