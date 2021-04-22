Экономика

17:36 22.04.2021

Максимальная численность госслужащих уменьшится на 10% во втором полугодии 2021 года - Шмыгаль

1 мин читать
Максимальная численность госслужащих уменьшится на 10% во втором полугодии 2021 года - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что во втором полугодии 2021 года предельная численность государственных служащих должна сократиться на 10%.

"В течение последних 4-х лет госорганами содержатся в среднем 39 тыс. вакансий, что составляет 17,7% от общего количества госслужащих. Это приводит к увеличению выплат надбавок за часто субъективным и неэффективным принципом. Уже во втором полугодии этого года предельная численность госслужащих должна сократиться на 10%", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

Также премьер напомнил, что в 2021 году вводится пилотный проект по системе оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей.

 

Теги: #шмыгаль #госслужба #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:53 22.04.2021
Киев рассмотрит возможность увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией – совещание у Шмыгаля

Киев рассмотрит возможность увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией – совещание у Шмыгаля

11:58 22.04.2021
Шмыгаль рассчитывает на дальнейшее расширение прямого финансирования IFC местных органов власти

Шмыгаль рассчитывает на дальнейшее расширение прямого финансирования IFC местных органов власти

18:10 21.04.2021
Премьер Украины пока не знает, посетит ли Летнюю Олимпиаду-2021

Премьер Украины пока не знает, посетит ли Летнюю Олимпиаду-2021

14:11 21.04.2021
Кабмин снова назначил Иванинива врио члена правления "Укрзализныци"

Кабмин снова назначил Иванинива врио члена правления "Укрзализныци"

13:24 21.04.2021
Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи

Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи

20:09 20.04.2021
Фракция "Слуга народа" рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики

Фракция "Слуга народа" рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики

10:17 20.04.2021
На одно свободное рабочее место в Украине претендуют 6 безработных - директор Госцентра занятости

На одно свободное рабочее место в Украине претендуют 6 безработных - директор Госцентра занятости

19:11 19.04.2021
Кабмин назначил Плиса главой Госаудитслужбы сроком на 5 лет

Кабмин назначил Плиса главой Госаудитслужбы сроком на 5 лет

17:51 19.04.2021
Член набсовета "Киевстара" Казбеги уволился по собственному желанию

Член набсовета "Киевстара" Казбеги уволился по собственному желанию

16:09 19.04.2021
"Интергал-Буд" назначил нового директора по персоналу

"Интергал-Буд" назначил нового директора по персоналу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

Президент Украины подписал ряд законов о принудительной реструктуризации валютных кредитов

НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевпроект" в 2020г получил 1,7 млн чистой прибыли

Прогресс в вакцинации проложит путь к экономическому подъему - Лагард

Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

"Укрзализныця" и Pesa будут сотрудничать в рамках возобновления дизель-поездов польского производства

Минфин предлагает освободить от уплаты НДС только первичную продажу доступного жилья с госфинансированием

Председатель правления "Мисто Банк" уличен в подаче ложных отчетностей в Нацбанк

Нардеп Шуляк разъяснила, какой будет роль нотариусов в процессе регистрации права на начало строительства

"Укрпошта" начала принимать электронные документы в "Дии" для оплаты платежей от 5 тыс. грн

Украина в ответ на дискриминацию введет 35%-ю спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА