"Киевпроект" в 2020г получил 1,7 млн чистой прибыли

ПАО "Киевпроект" (Киев) по итогам 2020 года получило 1,7 млн чистой прибыли, что соответствует результату за предыдущий год.

Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации НКЦБФР, его чистый доход сократился на 36,3% – до 32,4 млн грн.

Нераспределенная прибыль по итогам года сократилась на 1,3% - до 52,9 млн грн. Текущие обязательства снизились на 51,3%, до 2,4 млн грн, тогда как долгосрочные отсутствуют.

Активы ПАО в прошлом году сократились на 5% - до 43,6 млн грн.

Как сообщается, "Киевпроект" сохраняет планы реконструировать в 2021 году свое здание по ул. Богдана Хмельницкого, 16-22 под многофункциональный комплекс. Проект предусматривает зонирование застройки под апартаменты, офисы и коммерческие помещения, создание подземного паркинга на 500 машиномест, а также детского образовательного пространства, кафе, художественной мастерской, коворкингов, лекционных пространств. Открытие комплекса запланировано на 2023 год.

Девелоперами реновации здания выступают Saga Development в партнерстве с Perfect Group и Kyivproekt Development.

По данным НКЦБФР, к концу 2020 года акционерами ПАО выступали ООО "Джемп" и ООО "Спецрентфинанс" с долями 47,2%. Собственник последнего входит в строительную группу Perfect Group.

"Киевпроект" основан в 1937 году. Является одной из старейших и крупнейших проектных организаций Киева. Занимается разработкой проектно-сметной документации в сфере градостроительства, инженерных сетей, транспортных развязок, разработкой проектов реконструкции и др.