Прогресс в вакцинации проложит путь к экономическому подъему - Лагард

Прогресс в вакцинации от коронавируса в еврозоне должен "проложить путь к устойчивому восстановлению экономической активности в течение 2021 года", сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг заседания.

По словам Лагард, несмотря на возможное сокращение ВВП в первом квартале, последние данные и опросы указывают на возобновление роста во втором квартале. Краткосрочные риски для роста экономики еврозоны по-прежнему смещены "в сторону снижения", среднесрочные риски остаются "более сбалансированными", сообщила она.

"Хотя восстановление мирового спроса и масштабные фискальные стимулы поддерживают активность в мире и в еврозоне, краткосрочные экономические перспективы омрачает неопределенность, связанная с возобновлением пандемии и развертыванием вакцин", - сказала Лагард.

Глава ЕЦБ отметила ускорение инфляции в последние месяцы, но сказала, что базовое ценовое давление остается сдержанным.