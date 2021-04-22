Промпроизводство в Украине в марте-2021 выросло на 2,1% – Госстат

Промышленное производство в Украине в марте 2021 года возросло на 2,1% по отношению к марту 2020 года, который стал первым месяцем введения карантина из-за COVID-19, а скорректированный на эффект календарных дней рост составил – 2,4%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Ведомство указало, что к предыдущему месяцу рост промышленного производства в марте 2021 составил 10,9%, а с учетом сезонной корректировки – 1,8%.

В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха в марте-2021 к марту-2020 зафиксирован рост на 7,3%, в перерабатывающей промышленности – на 2,5%, тогда как сокращение производства в добывающей промышленности составило 1,5%.

Госстат уточнил, что в первом квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду годом ранее промышленное производство в Украине сократилось на 2%, в том числе в добывающей промышленности – на 2,8%, переработке – на 3,3%, хотя в поставке электроэнергии, газа и пара достигнут рост на 4,1% из-за существенно более холодной погоды.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее. В то же время в декабре прошлого года впервые с мая 2019 года был зафиксирован его рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 4,8%.