Экономика

14:33 22.04.2021

Нардеп Шуляк разъяснила, какой будет роль нотариусов в процессе регистрации права на начало строительства

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Нардеп Шуляк разъяснила, какой будет роль нотариусов в процессе регистрации права на начало строительства

В рамках реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) в процесс регистрации права на начало строительства предлагается ввести нотариусов и государственных регистраторов прав на недвижимое имущество, однако они не будут проверять проектную документацию, их главная функция будет - регистрационная.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк, подытоживая результаты рассмотрения концепции реформы ГАСИ комитетом по правовой политике Украинского клуба недвижимости, проектную документацию на соответствие государственным строительным нормам и иным требованиям законодательства будут проверять исключительно специализированные экспертные организации, которым будет предусмотрена повышенная уголовная, административная и материальная ответственность.

"На сегодня не все документы, которые имеет заказчик перед началом строительства, внесены в соответствующие реестры. Например, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество ведется только с 2013 года, а его неотъемлемая архивная составная часть - реестр прав собственности на недвижимое имущество - с 2002 года. Поэтому в рамках реформы предполагается, что заказчик сможет прийти к нотариусу или государственному регистратору для того, чтобы он внес сведения из бумажных документов в реестр, проверил отсутствие обременений, а затем зарегистрировал право на начало строительства. Для объектов класса последствий СС1 будет возможность подачи документов несколькими путями: самостоятельно через портал "Дия", через нотариуса или в бумажном виде через ЦПАУ (после обработки в ЦПАУ информация будет направляться государственному регистратору, который работает на соответствующей территории)", - рассказала Елена Шуляк.

По ее словам, сейчас Министерство регионального развития представило концепцию реформирования строительной отрасли и соответствующий проект закона в профильный парламентский комитет, но это не единственная законодательная инициатива. В Верховной Раде уже зарегистрировано пять законопроектов на тему реформирования ГАСИ, которые Координационный совет по проблемным вопросам в градостроительстве рекомендовала комитетам рассмотреть в ближайшее время, чтобы собрать лучшие идеи для выработки единого законопроекта. Ожидается, что соответствующий финализированный документ должны подготовить и зарегистрировать в парламенте до лета 2021 года.

Теги: #недвижимость #гаси #строительство #регистрация
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