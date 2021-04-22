"Укрпошта" начала принимать электронные документы в "Дии" для оплаты платежей от 5 тыс. грн

Компьютеризированные отделения АО "Укрпошта" начали принимать электронные документы в приложении "Дия" для оплаты платежей от 5 тыс. грн, сообщила пресс-служба почтового оператора в четверг.

При этом в компании отметили, что в случае осуществления финансовой операции на общую сумму более 30 тыс. грн, согласно внутренним нормативным документам "Укрпошты" по вопросам финансового мониторинга, клиент должен заполнить анкету.

В случае осуществления финансовой операции на сумму 400 тыс. грн или более дополнительно к анкете необходимо предоставить копии документов, подтверждающих источники происхождения средств. Это может быть справка о зарплате, выписка о сумме средств на счете, документы, подтверждающие получение наследства.

Как сообщалось, в марте 2021 года "Укрпошта" начала принимать электронные документы в мобильном приложении "Дия" для получения посылок с наложенным платежом от 5 тыс. грн и почтовых переводов.