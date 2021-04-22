Экономика

12:16 22.04.2021

Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

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Минфин предлагает втрое поднять налог на выбросы CO2 и вдесятеро за 8 лет – на сбросы в воду

Повысить втрое – с 10 грн до 30 грн за тонну – ставку экологического налога на выбросы двуокиси углерода (CO2) предлагает Министерство финансов Украины, соответствующая норма содержится в разработанном им так называемом "ресурсном законопроекте", который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, Минфин также инициирует поэтапное – до 1 января 2029 года – повышение в 10 раз ставок этого налога на выбросы загрязняющих веществ в водные объекты.

Предполагается, что с 1 июля этого года, когда может вступить в силу этот законопроект, они будут увеличены вдвое, а с 1 января 2022 года ежегодно будут повышаться еще на 100% от нынешнего уровня (или на 10% от конечного уровня).

Подобный ресурсный законопроект (№4101-д) правительство предлагало принять в пакете с законом о госбюджете-2021, однако депутаты отказались это сделать. В том законопроекте была такая же норма о поэтапном повышении экологического налога на сбросы. Что касается налога на выбросы CO2, то осенью прошлого года его также предлагалось повышать поэтапно – по 5 грн за тонну – до 2024 года.

Теги: #выбросы #экология #минфин
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