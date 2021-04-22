Шмыгаль рассчитывает на дальнейшее расширение прямого финансирования IFC местных органов власти

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил развитие региональных проектов с главным вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Стефани фон Фридебург.

"Мы заинтересованы расширять горизонты нашего сотрудничества. Рассчитываем, что наши совместные намерения воплотятся в новых проектах с использованием инструментов государственно-частного партнерства, в частности в области энергетики и медицины", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по итогам онлайн-встречи сторон.

Премьер также подчеркнул, что поддерживает интенсификацию сотрудничества IFC на региональном уровне.

"Сегодня мы уже имеем несколько городов, которые являются лидерами в этом сотрудничестве. Однако у нас также есть города, которые имеют чрезвычайно хорошие условия для привлечения инвестиций, обновления инфраструктуры, в частности транспортной и муниципальной. Все это возможно благодаря реформе децентрализации, когда города начинают учиться управлять своими ресурсами и своими возможностями", - отметил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее расширение прямого финансирования IFC местных органов власти.