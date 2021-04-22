Arricano в 2020г увеличила чистую прибыль в 2,5 раза

Чистая прибыль Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, за 2020 год составила $20,2 млн, что в 2,5 раза больше показателя 2019 года.

Согласно отчету компании, обнародованному на Лондонской фондовой бирже в среду вечером, ее выручка в минувшем году сократилась на 13% – до $32,3 млн, что связано с введением в Украине карантинных ограничений и временным закрытием торговых центров от 52 до 81 дня в зависимости от региона. Базовая операционная прибыль до переоценки инвестиционной собственности снизилась на 11% и составила $21,7 млн.

"Несмотря на временное закрытие розничных магазинов и ограниченный доступ, заполняемость всего портфеля Arricano осталась на уровне 99% - на том же уровне, что и с 2018 года, а выручка снизилась всего на 13%, что, по нашему мнению, отражает очень стабильную работу компании", – указано в отчете.

Прибыль от переоценки инвестиционной недвижимости Arricano в 2020 году составила $24,9 млн, что в основном связано с повышением арендных ставок в функциональной валюте, вызванным ростом курса доллара США.

По состоянию на 31 декабря 2020 года общая справедливая стоимость инвестиционной недвижимости Arricano сократилась на 4,8% и составила $275,5 млн. Уменьшение показателя компания связывает с неопределенностью на рынке из-за пандемии коронавируса, что привело к росту ставок капитализации, используемых при оценке недвижимости.

Кроме того, чистая стоимость активов сократилась на 6,6% – до $119,4 млн.

Arricano уточняет, что на начало 2021 года она имела в распоряжении $12 млн свободных денежных средств по сравнению с $6,9 млн годом ранее, а объем ее задолженности незначительно вырос – до $105,8 млн с $102,4 млн.

В целом, расходы Arricano в прошлом году были сокращены на 17%, или на $2,2 млн.

"Даже при том, что мы были вынуждены ограничить расходы, в течение 2020 года Arricano продолжила инвестировать в проекты корпоративной социальной ответственности", – отметила СЕО Arricano Анна Чуботина.

В сообщении отмечается также, что несмотря на замедление строительства из-за пандемии коронавируса, компания сохраняет планы по открытию ТРК Lukianivka в 2022 году.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих разработчиков на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в стране общей площадью 147,3 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев).

По состоянию на апрель 2021 года акционерами Arricano Real Estate Plc являются Retail Real Estate O.U. вместе с Dragon Capital Investments Limited, Deltamax Group O.U., Юрием Полдом и Рауно Тедером. Совокупный пакет акций Тедера составляет 70,86%.

Чистая прибыль Arricano в 2019г сократилась в 4,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $8 млн.