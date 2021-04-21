Экономика

19:15 21.04.2021

Комитет ТЭК Рады просит Кабмин продлить действие спецобязательств на рынке газа для тепловиков

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Комитет ТЭК Рады просит Кабмин продлить действие спецобязательств на рынке газа для тепловиков

Народные депутаты-члены комитета по вопросам энергетики и ЖКХ обратились к Кабинету министров Украины с предложением продлить срок действия специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа для производителей тепловой энергии после 30 апреля.

Согласно сообщению комитета, прежде чем отменять ПСО надо решить проблемы с задолженностью тепловиков за использованный газ и создать предпосылки их выхода из кризисного состояния.

"В условиях карантинных ограничений, которые негативно сказываются на финансовой устойчивости населения, окончание действия положения о ПСО может повлечь угрозу образования значительного количества проблемных ситуаций для предприятий ТКЭ во всех населенных пунктах Украины, которые и без того находятся в критическом состоянии", - отметили депутаты.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Кабмин продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии. Цена рассчитывается с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах.

Оптовая цена газа для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на "Нафтогаз" спецобязательств в марте-2021 снизилась на 8,2% (на 561,38 грн) по сравнению с февралем – до 6 тыс. 279,77 грн/тыс. куб. м (без НДС и учета расходов на транспортировку).

В то же время, по данным "Нафтогаза" на 20 апреля 2021 года, суммарная просроченная задолженность перед компанией ТКЭ и ТЭЦ за использованный для производства теплоэнергии газ составляет 58,2 млрд грн, из них за 2021 год – 22,9 млрд грн.

После окончания срока действия ПСО сегмент производителей тепловой энергии должен будет функционировать на рыночных условиях.

 

 

Теги: #газ #теплокоммунэнерго #спецобязательства
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