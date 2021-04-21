Экономика

18:49 21.04.2021

Треть запасов газа в ПХГ Украины на сегодня принадлежит иностранным компаниям – "Укртрансгаз"

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Треть запасов газа в ПХГ Украины на сегодня принадлежит иностранным компаниям – "Укртрансгаз"

Иностранным компаниям принадлежит почти 5 млрд куб. м природного газа из 15,4 млрд куб. м имеющихся на сегодня в подземных хранилищах (ПХГ) Украины, сообщила пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"За последние два года мы привлекли ведущих игроков мирового газового рынка к хранению газа в украинских ПХГ. В начале 2019 года объемы газа, который хранили у нас нерезиденты, колебались на уровне математической погрешности. В текущий отопительный сезон мы вошли с 10 млрд куб. м газа, принадлежавшего иностранцам, и сейчас, в конце сезона, половина этих запасов - почти 5 млрд куб. м - остается на хранении в Украине", - приводятся в сообщении слова главы оператора ПХГ Сергея Переломы.

Согласно сообщению, в апреле количество иностранных клиентов оператора достигло 100, увеличившись с начала 2020-го вдвое, а сначала 2019-го – в 15 раз. В частности, к настоящему времени в Украине газ хранят компании из 26 стран Европы, Азии и Северной Америки. При этом заказчики из стран Азии – ОАЭ, Сингапур, Гонконг – начали пользоваться услугами ПХГ Украины с 2021 года.

Первым клиентом из-за границы, который воспользовался услугами ПХГ Украины, была в 2018 году компания из Франции, сотым – трейдер из Чехии.

"Это результат, с одной стороны, системных реформ на газовом рынке ЕС при участии группы "Нафтогаз", а с другой – кропотливой и плодотворной работы Оператора ПХГ Украины. Мы продолжим придерживаться выбранного направления, планируем и в дальнейшем расширять количество и географию присутствия наших клиентов", - отметил Перелома.

По его словам, ключевыми факторами привлечения нерезидентов стали выгодные тарифы, услуги "таможенный склад" (без уплаты пошлины в течение 1095 дней) и short haul (специальный тариф на транспортировку газа от границы до ПХГ), а также прозрачное взаимодействие при предоставлении услуг.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #газ #укртрансгаз #запасы
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