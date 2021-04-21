Экономика

15:02 21.04.2021

"Укрзализныця" договорилась с поставщиками об отгрузке дизтоплива на ближайшее время

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"Укрзализныця" договорилась с поставщиками об отгрузке дизтоплива на ближайшее время

"Укрзализныця" (УЗ) договорилась с поставщиками относительно отгрузки дизельного топлива на ближайшее время, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления УЗ Ивана Юрика в среду.

"Сейчас "Укрзализныця" и поставщики топлива согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен", - цитирует пресс-служба Юрика.

При этом отмечается, что компания принимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема топлива на длительную перспективу.

19 апреля из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам "Укрзализныця" имеет запас дизельного топлива на четверо суток.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" 18 декабря 2020 года провела четыре закупочных отбора по рамочному соглашению о поставке дизельного топлива общим объемом 39 тыс. тонн по начальным ценам 21 558-21 610 грн за тонну.

В двух из четырех отборов по 10 тыс. тонн дизтоплива каждый победила компания "Анвитрейд" с ценой в 21,61 тыс. грн за тонну.

Еще один лот на 10 тыс. тонн взяла компания "Альянс Энерго Трейд" с ценой в 21,558 тыс. грн за тонну.

Лот на поставку 9 тыс. тонн дизтоплива выиграла компания "Оил-Трейд 2018" с ценой в 21,6 тыс. грн за тонну.

Теги: #укрзализныця #дизтопливо
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