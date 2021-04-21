Экономика

13:42 21.04.2021

Кабмин перенес утверждение нормы отчисления прибыли для госпредприятий за 2020 год

1 мин читать
Кабмин перенес утверждение нормы отчисления прибыли для госпредприятий за 2020 год

Кабинет министров перенес утверждение нормы отчисления прибыли для госпредприятий за 2020 год, который был в повестке дня заседания в среду.

Проект постановления правительство сняло с рассмотрения в среду по просьбе министра экономики Игоря Петрашко, который сослался на необходимость доработки его.

Согласно проекту постановления, правительство планировало установить базовый норматив отчисления дивидендов по итогам 2020 года для госкомпаний в размере 50%, а для Укргидроэнерго и Ощадабнка - 30%.

В то же время документ предусматривал норму отчисления доли прибыли на выплату дивидендов для ПриватБанка в размере 80%, для Нафтогаза - 95%.

Теги: #отчисление #прибыль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 21.04.2021
Чистая прибыль Ощадбанка в I кв. сократилась в 10 раз из-за укрепления гривни

Чистая прибыль Ощадбанка в I кв. сократилась в 10 раз из-за укрепления гривни

18:21 20.04.2021
НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

11:22 19.04.2021
ПриватБанк в I кв. сократил прибыль вчетверо из-за укрепления гривни

ПриватБанк в I кв. сократил прибыль вчетверо из-за укрепления гривни

17:41 16.04.2021
"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4,3 млрд грн

"Укрнафта" в 2020 году получила чистую прибыль 4,3 млрд грн

14:39 14.04.2021
Чистая прибыль сети магазинов EVA выросла на 71% в 2020 году

Чистая прибыль сети магазинов EVA выросла на 71% в 2020 году

11:54 14.04.2021
"Агрофорт" Косюка в 2020 году получил 45,5 млн грн чистой прибыли

"Агрофорт" Косюка в 2020 году получил 45,5 млн грн чистой прибыли

14:50 13.04.2021
"Vodafone Украина" в 2020г сократил чистую прибыль в 2,1 раза, увеличила выручку на 14%

"Vodafone Украина" в 2020г сократил чистую прибыль в 2,1 раза, увеличила выручку на 14%

11:36 13.04.2021
"Энергоатом" в I кв.-2021г ожидает около 1 млрд грн чистой прибыли – Котин

"Энергоатом" в I кв.-2021г ожидает около 1 млрд грн чистой прибыли – Котин

14:59 08.04.2021
"Укртатнафта" в 2020 году получила чистую прибыль почти 800 млн грн

"Укртатнафта" в 2020 году получила чистую прибыль почти 800 млн грн

16:59 31.03.2021
JKX Oil&Gas в 2020г сократила чистую прибыль на 10,6%

JKX Oil&Gas в 2020г сократила чистую прибыль на 10,6%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ перечислил в госбюджет 24,4 млрд грн прибыли

Минагрополитики начало все необходимые процедуры для полноценно запуска

Микитась предупреждает о перепродажах мошенниками помещений ЖК корпорации "Укрбуд"

В Офисе президента ожидают транш от МВФ в $2 млрд к сентябрю

Газпром купил всю предложенную дополнительную транзитную мощность Украины на май - чуть больше, чем в апреле

ПОСЛЕДНЕЕ

Верховный суд признал беспочвенным наложенный АМКУ на "Бритиш Американ Тобакко" штраф 80 млн грн

Кабмин снова назначил Иванинива врио члена правления "Укрзализныци"

Заявки на помощь в размере 8 тыс. грн подали 206 тыс. человек - премьер

Минэкономики Украины предлагает с 15 мая по 30 сентября запретить экспорт семян подсолнечника

МКМТ возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину белорусского крахмала

LC Waikiki в августе откроет магазин в столичном ТРЦ "РайON"

Украина введет 56% спецпошлину на импорт роз

BlaBlaCar покупает украинскую компанию Octobus

Цены на жилье после местных карантинов вырастут на 5-10% – АСНУ

Украина готова предоставить дополнительные мощности для транзита в Европу, ждет обращение "Газпрома" - ОГТСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА