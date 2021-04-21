Кабмин перенес утверждение нормы отчисления прибыли для госпредприятий за 2020 год

Кабинет министров перенес утверждение нормы отчисления прибыли для госпредприятий за 2020 год, который был в повестке дня заседания в среду.

Проект постановления правительство сняло с рассмотрения в среду по просьбе министра экономики Игоря Петрашко, который сослался на необходимость доработки его.

Согласно проекту постановления, правительство планировало установить базовый норматив отчисления дивидендов по итогам 2020 года для госкомпаний в размере 50%, а для Укргидроэнерго и Ощадабнка - 30%.

В то же время документ предусматривал норму отчисления доли прибыли на выплату дивидендов для ПриватБанка в размере 80%, для Нафтогаза - 95%.