Заявки на помощь в размере 8 тыс. грн подали 206 тыс. человек - премьер
Заявки на помощь бизнесу и его сотрудникам из "красных" зон в размере 8 тыс. грн поступили от 206 тыс. лиц, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"206 тыс. людей по состоянию на утро 21 апреля подали заявки на получение 8 тыс. грн помощи", – сказал он, открывая заседание Кабмина в среду.
Как подчеркнул глава правительства, предприниматели и наемные сотрудники в тех регионах, которые были в "красной" зоне, но по состоянию на начало этой недели вышли, все равно смогут отправиться на программу государственной помощи.
"То есть, бизнес в Ивано-Франковской или Закарпатской областях также может оставить заявки для получения выплат", – указал Шмыгаль.