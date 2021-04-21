Заявки на помощь в размере 8 тыс. грн подали 206 тыс. человек - премьер

Заявки на помощь бизнесу и его сотрудникам из "красных" зон в размере 8 тыс. грн поступили от 206 тыс. лиц, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"206 тыс. людей по состоянию на утро 21 апреля подали заявки на получение 8 тыс. грн помощи", – сказал он, открывая заседание Кабмина в среду.

Как подчеркнул глава правительства, предприниматели и наемные сотрудники в тех регионах, которые были в "красной" зоне, но по состоянию на начало этой недели вышли, все равно смогут отправиться на программу государственной помощи.

"То есть, бизнес в Ивано-Франковской или Закарпатской областях также может оставить заявки для получения выплат", – указал Шмыгаль.